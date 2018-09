PSV in poule des doods

PSV heeft het niet getroffen. De Eindhovenaren stuiten in Groep B op FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale, misschien wel de zwaarst mogelijke van de acht groepen.

Ajax krijgt tijdens het miljoenenbal in Groep E te maken met het Bayern München van Arjen Robben, het Portugese Benfica en AEK Athene uit Griekenland. Toen Ajax in 1995 de Champions League won, had het ook Bayern en AEK als tegenstanders.

Bekijk hieronder de gehele loting van de groepsfase:

Voortraject

Ajax en PSV plaatsten zich afgelopen week overtuigend voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax rekende in een dubbele play-offontmoeting af met Dinamo Kiev (3-1 zege en 0-0), nadat de Amsterdammers ook al hadden afgerekend met Sturm Graz en Standard Luik. PSV liet weinig heel van Bate Borisov: 3-2 en een 3-0 zege.