Kelderman: ’Pijnlijk, ik ben superteleurgesteld’

De Nederlandse renner van Sunweb liep in de zesde etappe door een botsing een kapotte achterband op en verloor een kleine twee minuten op de meeste van zijn concurrenten.

„We reden een dorpje in en het zou daarna ’op de kant’ gaan. Het was vrij hectisch. Er waren van die rubberen paaltjes in het midden en daar reden ze tegenop en toen vielen ze. Ik moest vol in de ankers. Ze reden volle bak in mijn achterwiel en die was toen krom”, beschreef Kelderman na de finish de situatie.

Pijnlijk

Met hulp van zijn ploeggenoten probeerde Kelderman met een nieuwe band het verlies te beperken, maar dat lukte niet. „Ik hoopte dat ze vooraan nog stil zouden vallen, maar dat gebeurde niet. Het is pijnlijk om op zo’n manier tijd te verliezen, maar ik kan het niet meer terugdraaien. Ik ben superteleurgesteld, maar op dit moment kan ik er niets aan doen.”

Kelderman zakte in het klassement van de zesde naar de zeventiende plek.