Trencin grijpt naast groepsfase Europa League

De Slowaakse club verloor donderdag in de play-offs met 3-0 bij AEK Larnaca. Het eerste duel tegen de Cyprioten was in 1-1 geëindigd. AS Trencin schakelde Feyenoord in de derde voorronde uit. De Rotterdamse ploeg verloor met 4-0 in Slowakije en bleef daarna in De Kuip op 1-1 steken.

Tegen Larnaca kwam het team van trainer Ricardo Moniz al in de openingsminuut op achterstand door een doelpunt van Apostolos Giannou. De spits nam halverwege de tweede helft ook het derde doelpunt voor zijn rekening. Tussendoor scoorde Acoran.