Rangers na acht jaar weer in Europese groepsfase

Hoewel Alfredo Morelos (37e minuut) en Jon Flanagan (66e) uit het veld werden gestuurd, speelde de Schotse club uit Glasgow 1-1 bij FC Ufa. Het punt in Rusland volstond, aangezien de formatie van coach Steven Gerrard thuis met 1-0 had gewonnen.

Ovie Ejaria zette de Schotten al na negen minuten op voorsprong. Na ruim een half uur zorgde Dmitri Susuev voor de gelijkmaker.

Het is de eerste keer sinds het seizoen 2010-2011 (Champions League) dat Rangers de groepsfase van een Europees toernooi bereikt. Gerrard is inmiddels ongeslagen in zijn eerste twaalf duels als coach van de club.