Ten Hag: ’Ajax gaat door met huidige selectie’

Na de plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League dinsdagavond zei trainer Erik ten Hag nog te hopen op een extra speler, maar een aankoop blijft uit.

Probleem

„De huidige selectie is de groep waar de de competitie en de Champions League mee in gaan”, aldus Ten Hag. „We hebben alle opties bekeken van spelers die multifunctioneel zijn. Maar of hun huidige club wil niet van ze af, of de financiën waren een probleem”, zegt de Ajax-coach, die donderdagavond Bayern München, Benfica en AEK Athene als Champions League-tegenstanders uit de koker zag komen.

Bekijk ook: PSV in poule des doods

„Als je zo laat nog iemand wilt halen, moet je wel heel zeker van je zaak zijn”, aldus Ten Hag, die zondag in de Eredivisie het lastige uitduel bij Vitesse wacht.