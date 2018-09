Van der Sar: ’Vechten om de tweede plaats’

„Het is duidelijk dat Bayern de favoriet is”, aldus de oud-doelman. „Wij vechten met Benfica en AEK Athene om de tweede plaats.”

Bayern München verheugt zich op mooie wedstrijden in de Champions League, maar was niet meer dan voorzichtig optimistisch. „Prachtige tegenstanders”, zei aanvoerder en doelman Manuel Neuer. „Ons doel is groepswinnaar te worden. Maar daarvoor zullen we bijvoorbeeld tegen Ajax een topprestatie moeten leveren.”

Op ons best

Dat zei ook coach Niko Kovac. „Wij zijn favoriet. Sportief gezien ben ik zeer tevreden met deze loting. Interessante tegenstanders met een mooi verleden. We zullen op ons best moeten zijn, maar het kan.”