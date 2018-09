Schippers vijfde op 100 meter in Zürich

Dat deed de Nederlandse bij een ontmoeting in de Diamond League in Zürich. Schippers zette in Zwitserland een tijd neer van 11,15 seconden. De zege ging in 11,01 naar de Ivoriaanse Murielle Ahouré.

De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith eindigde als tweede (11,08), voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou. De beste tijd dit seizoen op de 100 meter voor Schippers is 10,99.

De Utrechtse loopt vrijdag in Brussel, tijdens de afsluitende wedstrijd van de Diamond League, de 200 meter.