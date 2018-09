Ten Hag: ’Bayern zit regelmatig bij Ajax op tribune’

„Ik kijk normaal nooit naar lotingen, maar deze keer heb ik een uitzondering gemaakt”, bekent de coach van Ajax op de website van de Amsterdamse club. „Want de Champions League is natuurlijk toch wel speciaal. Rondom die loting wordt een heel toneelstukje opgevoerd, maar dat hoort erbij.”

Onaantastbaar

Ten Hag zag dat Ajax gekoppeld werd aan Benfica, AEK Athene en zijn voormalig werkgever Bayern München. Tussen 2013 en 2015 had de oefenmeester twee jaar lang de beloften van de Duitse club onder zijn hoede. „Voor mij persoonlijk is Bayern natuurlijk ontzettend leuk, het weerzien met veel mensen daar is geweldig. Zij zijn natuurlijk de topfavoriet in de groep. Onaantastbaar in Duitsland met een ongelofelijk sterke selectie vol topspelers en automatismen.”

Toch weet Ten Hag dat de Duitse topclub ook Ajax in de gaten houdt. „Bayern zit regelmatig bij ons op de tribune”, zegt de coach. „Van Benfica en AEK Athene ken ik de kracht nog niet, daar gaan we ons in inleven. Maar Benfica is traditioneel sterk in Europa en AEK Athene heeft in Griekenland de hegemonie van Olympiakos Piraeus doorbroken, dus die ploeg zal ook sterk zijn. Het is een aantrekkelijke loting, mét perspectief.”