Hassan maakt in Kopenhagen debuut op halve marathon

Hassan’s manager Sander Ogink van Global Sports Communication lichtte de opvallende keuze van de baanatlete toe: „Haar coach wil graag zien wat ze op de weg in zich heeft. Ze heeft veel tempotrainingen gedaan, dus ze moet het goed aankunnen, ook al heeft ze zich hier niet specifiek op voorbereid.”

Recordhoudster

Hassan is Nederlands recordhoudster op alle baanafstanden vanaf 1500 tot en met 5000 meter. Na de Diamond League finales in Zürich en Brussel op vrijdagavond met de dubbelende Dafne Schippers (100 en 200 meter), Hassan (1500 en 5000 meter) en Nadine Visser in Brussel (100 meter horden) komen in het weekend van 7 en 8 september Hassan en Schippers samen met Churandy Martina en Lisanne de Witte nog in actie tijdens de Continental Cup in het Tsjechische Ostrava.

Daar wordt gestreden om het vierjaarlijks kampioenschap tussen de continenten Europa, Amerika, Afrika en Azië/Oceanië. Schippers loopt daar voor Europa de 100 en 200 meter, Martina 100 meter, De Witte 400 meter en Hassan 3000 meter. Daarna is het baanseizoen definitief ten einde.

Bekijk ook: Schippers vijfde op 100 meter in Zürich