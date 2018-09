Kruijswijk: ’Oorlog en complete chaos in Vuelta’

De slot van de rit verliep chaotisch, met Wilco Kelderman en de Fransman Thibaut Pinot als grootste slachtoffers. Zij verloren door een crash bijna twee minuten op veel concurrenten.

Valpartij

„Dit was oorlog, ja. Ik weet niet hoe het ontstond, maar we wisten dat het vanaf 30 kilometer van de streep ’op de kant’ kon gaan. Ik had de hele dag een beetje de hoop dat daar de wind op kop zou staan, maar dat ging niet gebeuren”, aldus Kruijswijk. „Ik zat gewoon van voren. Toen hoorde ik wel dat er een valpartij was. Vervolgens moest ik door de berm, over grind heen. Het was complete chaos en een strijd om vooraan te blijven.”

Kruijswijk haalde de finish zonder problemen. Kelderman had meer pech. „Een lekke band zoals Kelderman kreeg, dat zijn dingen die je niet kunt gebruiken. Het is een kwestie van overeind blijven”, aldus Kruijswijk. „Met de scherpte zit het goed.”