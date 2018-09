Federer opnieuw zonder setverlies door

De Zwitserse nummer 2 van de wereld was donderdag met 7-5 6-4 6-4 te sterk voor de Fransman Benoît Paire. In de eerste ronde had Federer al met 6-2 6-2 6-4 van de Japanner Yoshihito Nishioka gewonnen.

De 37-jarige Federer won de US Open vijf keer, van 2004 tot en met 2008. Daarna bereikte hij nog wel twee keer de finale. Federer speelt in de derde ronde tegen de Australische tennisser Nick Kyrgios.

Alexander Zverev was te sterk voor Nicolas Mahut. De 21-jarige Duitser zette de 36-jarige Fransman in drie sets aan de kant: 6-4 6-4 6-2. Het is voor Zverev, die vierde staat op de wereldranglijst, de eerste keer dat hij de derde ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi haalt. Voor een plek in de achtste finales neemt hij het op tegen zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber, die met 6-7 (1) 6-3 6-2 6-0 won van de Australiër Matthew Ebden.

De beste prestatie bij een grandslamtoernooi behaalde Zverev dit jaar op Roland Garros, waar hij in de kwartfinales strandde.