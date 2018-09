Monaco haalt Nacer Chadli binnen

De Belgisch international (29) is afkomstig van West Bromwich Albion, dat het afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. Naar verluidt betaalt de nummer 2 van Frankrijk van het vorige seizoen 12 miljoen euro voor de speler.

Ambitie

Chadli, die in Nederland speelde voor FC Twente en AGOVV, was blij. „Een club die in de Champions League speelt, wat wil je nog meer. En dat Monaco kwaliteit en ambitie heeft, lijkt me duidelijk.”

Mede door blessures kwam Chadli het afgelopen seizoen nauwelijks in actie voor WBA. Op het WK, waar België als derde eindigde, speelde hij wel veel.