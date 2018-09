VIDEO - Commotie rond umpire op US Open

De umpire was in opspraak geraakt nadat hij in de partij tussen de Australiër Nick Kyrgios en de Fransman Pierre-Hugues Herbert van zijn stoel afkwam en Kyrgios een soort peptalk leek te geven. Kyrgios stond op dat moment 4-6 0-3 achter. Na het praatje van de scheidsrechter trok Kyrgios de partij alsnog naar zich toe: 4-6 7-6(6) 6-3 6-0.

Medische hulp

„Lahyani kwam van zijn stoel af om te zien of Kyrgios in fysiek opzicht nog in orde was. Dat deed hij ook omdat het te lawaaiig was om van afstand met elkaar te communiceren”, staat in een persverklaring van de organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi. „Lahyani vertelde Kyrgios dat wanneer hij zich niet goed voelde de organisatie hem medische hulp zou kunnen geven. Ook zei hij tegen hem dat wanneer hij bleef uitstralen weinig interesse te hebben om de partij te vervolgen, hij als umpire actie zou moeten ondernemen.”

Kyrgios liet zich uiteindelijk bij de volgende pauze, bij een achterstand van 1-4, behandelen. Daarna kantelde de wedstrijd en won hij alsnog.