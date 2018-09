’Robben appte mij meteen na de loting’

Ajax heeft aanzienlijk betere kansen dan de Eindhovenaren om – samen met FC Bayern München – de knock-outfase van het miljardenbal te halen in 2019. Benfica en AEK Athene plaatsten zich ook via de play-offs voor de Champions League.

Bekijk ook: PSV in poule des doods

Overwintering

Erik ten Hag rekende zich echter nog niet rijk. „Overwintering in Europa moet het doel zijn”, gaf hij aan zich in eerste instantie op de derde plaats in de groep te richten. Die geeft recht op deelname aan de knock-outfase van de Europa League. „Deze poule is een uitdaging en betekent voor de fans een mooie loting. De sfeer in de Johan Cruijff ArenA zal minimaal dezelfde zijn als tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev.

Wensloting

Ten Hag noemde FC Bayern München, waar hij tussen 2013 en 2015 het tweede onder zijn hoede had en de club die Matthijs de Ligt begeerde, op voorhand al een ’wensloting’. „Ik kreeg direct veel appjes uit München en het eerste was van Arjen Robben. Hij kijkt ernaar uit om tegen Ajax te spelen. ’Geweldig’, zegt hij. Ik vind het voor Nederland ook aantrekkelijk dat de beste voetballer van de laatste jaren nog een keer op Nederlandse bodem is te zien.” Na zijn afscheid van Oranje.