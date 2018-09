Tweede ronde eindstation Haase op US Open

De Nederlander moest in de tweede ronde in vier sets zijn meerdere erkennen in de als tiende geplaatste Belg: 2-6 7-6 (1) 3-6 2-6.

Roland Garros

Eind mei was Goffin Haase in de eerste ronde van Roland Garros ook al de baas. Toen nam de 31-jarige Haase een voorsprong van 2-0 in sets, maar verloor hij alsnog. Goffin speelt in de derde ronde in New York tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.

Haase, die de 49e plaats inneemt op de wereldranglijst, kwam bij de US Open en Roland Garros nooit verder dan de tweede ronde. Bij de Australian Open en Wimbledon, de twee andere grandslamtoernooien, haalde hij wel eens de derde ronde. Haase deed dat bij beide toernooien in 2011.

Tiebreak

Tegen Goffin liet Haase zich in de openingsset twee keer breken. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en liep de Hagenaar uit naar 5-2. Goffin kwam nog wel terug, maar in de tiebreak was Haase duidelijk de sterkste.

Toen Haase in de derde set een break achterstand snel ongedaan maakte, leek een verrassing mogelijk. Goffin nam daarna het initiatief en liep uit naar 3-6. In de vierde set was het geloof bij Haase weg.

Alleen Bertens over

Met de uitschakeling van Haase is van de Nederlanders alleen Kiki Bertens nog actief in het enkelspel. De Westlandse bereikte donderdag de derde ronde ten koste van de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo.