Bertens: ’Niet bijzonder, maar goed genoeg’

„Ik heb dit jaar nu bij alle grandslamtoernooien de derde ronde gehaald en dat is heel bijzonder voor mij. Ik was nog nooit zo solide.”

Het woord solide gebruikte Bertens ook voor haar spel tegen Di Lorenzo, die ze in twee vlotte sets wist te verslaan: 6-2, 6-1. „Mijn spel was niet bijzonder, maar goed genoeg om te winnen. Ik denk dat ik er erg goed voor sta, want ook het dubbelen ging vanmiddag lekker.”

Bertens bereikte na haar partij in het enkelspel ook de tweede ronde van het dubbelspel, samen met haar vaste Zweedse partner Johanna Larsson. Het duo Kanepi/Petkovic, dat toch niet bepaald slecht staat aangeschreven, werd in twee sets verslagen: 6-2, 6-4.

Linkshandigen

„Wat mijn niveau betreft, zit het momenteel wel goed”, zei Bertens lachend. Haar tegenstander in de derde ronde van het enkelspel is het 19-jarige Tsjechische talent Marketa Vondrousova, de nummer 103 van de wereld. „Weer een linkshandige” zie Bertens. „Het is bizar want mijn eerste twee tegenstanders hier waren ook linkshandig. Nou ja, ik heb dus goed kunnen oefenen. Vooral bij het retourneren van de service is het best lastig spelen tegen linkshandigen.”

