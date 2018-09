Haase: ’Balen, want er waren genoeg kansen’

„Dat kan allebei”, sprak de beste Nederlandse tennisser kort na de uitschakeling in de tweede ronde van de US Open. „Er zaten veel goeie dingen in deze wedstrijd. Maar er waren ook veel dingen die ik beter zou willen zien. Natuurlijk baal ik, want er waren genoeg kansen.”

Haase kwam wat trekkebenend naar zijn persconferentie, maar volgens hem viel de schade mee: „Ik ging door mijn enkel aan het einde van de derde set. Daardoor viel ik en nu is mijn heup heel stijf. Ik heb natuurlijk altijd al last van mijn knie, dus nu zijn het drie plekken die ik even voel. Maar dit is kort na de wedstrijd en dat is logisch. Zeker als je verliest, voel je je dingetjes wat meer.”

Doodzonde

„Ik heb kansen gehad, maar heb ze niet benut”, vervolgde Haase. „Dat is doodzonde. Het was eigenlijk een echt vijfsetter wat betreft momentum-switches. In de eerste set is hij uiteindelijk wat beter en in de tweede set neem ik het over. Dan ligt het momentum bij mij. In de tiebreak lukte alles en had ik ook wel een beetje mazzel. In het begin van de derde set is hij weer aan de betere hand, maar bij een hele lange game op 5-3 creëer ik wel kansen. Alleen ik maak ik die niet en dan val ik ook nog. Maar goed, dat beïnvloedt de wedstrijd niet en ik verlies uiteindelijk die set.”

De eerste paar games van de vierde set waren volgens Haase cruciaal: „Ik sta 1-0 voor en kom op zijn service op 0-40. Die punten maak ik niet en op dat moment ben ik een beetje geknakt. Ik speelde vaak genoeg goeie punten, maar maakte ook heel veel fouten.”

Haase is bij de US Open nog wel in de race bij het dubbelspel, samen met partner Matwé Middelkoop.