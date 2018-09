’PSV’er Gutierrez is een jonge Guardado’

Hirving Lozano en PSV-topaankoop Erick Gutierrez tijdens het WK in Rusland. De twee Mexicanen zijn goede vrienden, maar zijn komst is allerminst een vriendendienst. ,,PSV zit al jaren voor hem op de tribune”, weet Hans Westerhof. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

EINDHOVEN - Met de komst van de in Mexico bewierookte Erick Gutierrez (23) heeft PSV direct na het behalen van de Champions League het geld laten rollen. De middenvelder is de beoogde, nieuwe spelbepaler in het elftal van Mark van Bommel. Zijn langverwachte aankoop past bij de Europese ambities van PSV.