Frenkie de Jong: ’Bayern een top-top-top-ploeg’

De Jong sprak van een prachtige loting. „Met één top-top-top-ploeg, FC Bayern München, maar vooral met veel perspectief. Ik ken AEK Athene niet, maar die club heeft de voorronde overleefd en zal best goed zijn. Toch denk ik dat het er met Benfica om zal gaan wie tweede wordt.”

Het Amsterdamse pareltje verheugt zich vooral op het bezoek aan de Allianz Arena. „Dat lijkt me een indrukwekkend stadion. Wat niet wil zeggen dat we daarheen gaan met het idee dat het zo leuk is om tegen Bayern te mogen spelen. We hebben een goede selectie en zullen ook in München voor een resultaat gaan.”

De loting in Monaco was voor De Jong een bevestiging van de juistheid van zijn keuze. „Als we in de Europa League hadden gespeeld, was ik ook in Amsterdam gebleven. Maar tegen deze ploegen in de Champions League spelen, maakt mijn beslissing nóg beter.”