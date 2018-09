Alderweireld vloekt na PSV-loting

In de groepsapp van PSV ging het gisteravond al ’los’. Niet alleen komen spelers als Lionel Messi, Harry Kane en Ivan Perisic naar Eindhoven, de Brabantse club mag zich ook opmaken voor tripjes naar Wembley, Camp Nou en San Siro. 5000 seizoenkaarthouders van PSV kochten al voor de loting van gisteravond hun eigen plaats voor drie groepsduels. De overige 23.000 ’vaste fans’ hebben tot maandag nog de tijd om dat ook te doen. Daarna verwacht PSV dat het stadion via de normale verkoop binnen no-time is uitverkocht. Na de overwinning op BATE Borisov (3-0) is de drang naar wedstrijden op Europees topniveau alleen maar groter geworden.

Vloeken

Bij Toby Alderweireld was er na het bekend worden van de loting een binnensmondse vloek te horen, maar daar moest hij direct zelf om lachen. Het lot koppelde de ’bronzen’ Belgische WK-ganger van Tottenham Hotspur dus aan FC Barcelona, PSV en Internazionale. „Op de een of andere manier loot ik altijd loodzwaar in de Champions League, want met Ajax zaten we een keer in een groep met Real Madrid en Manchester City en kwam Borussia Dortmund uit de zogenaamd zwakke pot 4. Dit keer was dat Inter”, zegt de verdediger, die zich nu al op de duels verheugt.

„Het zijn drie heel mooie ploegen om tegen te spelen. FC Barcelona spreekt voor zich, Inter vanwege het mooie stadion en de rijke historie en PSV om in Nederland terug te mogen keren. Ik heb de wedstrijd tegen BATE Borisov niet gezien, maar begreep dat PSV heel goed heeft gespeeld. Vanaf nu zal ik hun duels op de voet volgen.”

In de buurt

Tijdens het gesprek stromen de verzoeken om entreebewijzen voor PSV-Tottenham Hotspur al binnen. „Eindhoven is op een dik uur rijden van mijn geboorteplaats Antwerpen. Veel mensen willen die rit maken om me in de buurt te zien spelen.”

Omdat White Hart Lane nog niet klaar is, zullen Tottenham en PSV elkaar in Londen treffen op het majestueuze Wembley. De les van verdediger Daniel Schwaab, die na de overwinning op BATE zei dat PSV er vooral geen schoolreisje van moet maken in het hoofdtoernooi, zullen zijn medespelers snel in hun oren moeten knopen als het over tweeënhalve week zover is. Ook trainer Mark van Bommel zal er tot in den treure op blijven hameren dat zijn spelers vooral ’onverstoorbaar’ moeten zijn.