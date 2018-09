Na Halep gaat ook Wozniacki af

De Deense tennisster verloor in de tweede ronde van Lesia Tsoerenko. De Oekraïense was duidelijk de betere: 6-4 6-2. Halep, de nummer één van de wereld, was al in de eerste ronde gestrand. De Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens is nu de hoogst gerangschikte (derde) speelster die nog in het toernooi zit.

Het was het tweede jaar op rij dat Wozniacki al na twee ronden naar huis kon in New York. De winnares van de Australian Open zat sowieso al in een matige periode met uitschakelingen in de tweede ronde op Wimbledon, in Montreal en Cincinnati. ,,Ik kwam toch met een goed gevoel hier naartoe na een goede trainingsweek, maar het was blijkbaar geen goede voorbereiding'', zei Wozniacki.