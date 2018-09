Ziyech moet grote Ajax-trofee worden

De woorden ’in principe’ gaven aan dat alleen een last-minute-verrassing van directeur Marc Overmars zijn spelerswens nog in vervulling kan laten gaan. ,,We hebben opties bekeken. Niet alleen spitsen, maar ook multifunctionele spelers. Maar hun clubs wilden ze niet afstaan, de spelers waren financieel onhaalbaar of we twijfelden. Je moet wel zeker van je zaak zijn.”

Ook de optie Mateo Cassierra werd besproken. De spits, vorig jaar goed voor zestien treffers in de Jupiler League, werd deze transferperiode verhuurd aan FC Groningen, maar zou - al dan niet tegen een betaling - kunnen worden teruggehaald. ,,Dat is op dit moment niet aan de orde”, zei Ten Hag desgevraagd. ,,We hebben een bepaald plan met Mateo en dat is dat hij veel gaat spelen in de Eredivisie.”

Het bijtekenen van Hakim Ziyech moet nu de grote Amsterdamse trofee worden. De gesprekken daarover waren gisteren nog volop gaande. Maar voordat de spelbepaler daadwerkelijk bijtekent, moet er nog heel wat water door de Rijn stromen.