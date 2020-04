Felle kritiek op ’onbegrijpelijk’ handelen KNVB

„Onbegrijpelijk dat je promotie/ degradatie bij clubs in stemming brengt”, aldus voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland, die als interim-manager van de mediatak nog steeds betrokken is bij de club. „Voor nu en in de toekomst zal dit onderling tot nog meer verdeeldheid zorgen. Ik heb te doen met Cambuur en De Graafschap”, besloot Nijland via Twitter.

Cambuur en De Graafschap stonden met een straatlengte voorsprong eerste en tweede in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl ADO en RKC degradatie nog maar moeilijk konden ontlopen.

SC Heerenveen weigerde zelfs helemaal te stemmen. „Wij vinden dat de bal bij de KNVB ligt wanneer het gaat over het afronden van het seizoen 2019/2020”, zo stelde algemeen directeur Cees Roozemond.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB moest het seizoen in het betaalde voetbal beëindigen omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet gespeeld mag worden.