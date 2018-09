Matthijs de Ligt is Talent van het Jaar

De prijs bestaat onder meer uit het aanleggen van een Cruyff Court op een plek naar keuze. De verdediger van Ajax treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Arjen Robben (de eerste die in 2003 de prijs kreeg), Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Klaas-Jan Huntelaar, Christian Eriksen, Davy Klaassen, Memphis Depay en vorig jaar De Ligts ploeggenoot Kasper Dolberg.

’Ik wil ook een internationale topvoetballer worden’

De Ligt, aanvoerder van Ajax: „Ik vind het een zeer grote eer om een eigen Cruyff Court te hebben. Ik zal goed nadenken waar ik het veldje wil laten aanleggen en hoop snel een antwoord te geven.”

„Veel jongens die deze prijs wonnen zijn internationale topvoetballers geworden, iets dat ik ook graag wil worden.”

En over de Cruyff Foundation zegt de international: „Zij doen erg goed werk. Kinderen met een beperking kunnen laten sporten is heel belangrijk. Sport brengt mensen samen en daarin moet je geen onderscheid maken. Johan Cruijff heeft 14 regels opgesteld waarvan ik die van persoonlijkheid en samenwerking heel belangrijk vind. Ik win nu een individuele prijs, terwijl ik een teamsporter ben, maar alleen kun je vrij weinig. Je hebt altijd anderen nodig.”

’Matthijs ziet er tien jaar ouder uit’

De jury bestaat uit de oud-topspelers Peter Bosz, John van den Brom, Phillip Cocu, Willy Dullens, Henk Fraser, Willem van Hanegem, Pierre van Hooijdonk, Ron Jans, Wim Jonk, Frank Rijkaard, John van ’t Schip en Aron Winter en staat onder voorzitterschap van Jordi Cruijff.

Jordi is daarmee zijn vader opgevolgd en spreekt mooie woorden over Matthijs de Ligt. Jordi Cruijff namens de jury: „In het voetbal, anders dan in het normale leven, is het een groot compliment als een 19-jarige er tien jaar ouder uit ziet. Matthijs wil elke dag beter worden en haalt nu al op deze leeftijd een zeer constant niveau. Matthijs heeft bewezen niet alleen snel aan de top te komen, maar daar ook overeind te blijven. Hij raakt niet in paniek, ook niet als hij een keer een fout maakt. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar dat hoeft niemand aan Matthijs uit te leggen. En dat is misschien wel zijn grootste talent.”