Van Aert: ’Dat werknemers nog zo gebruikt kunnen worden’

Officieel ligt de Belgische wereldkampioen veldrijden nog een jaar vast bij Sniper Cycling, het bedrijf achter zijn ploeg Verandas Willems-Crelan. Die smelt vanaf 1 januari echter samen met het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij. Van Aert baalt stevig van de gebrekkige interne communicatie daarover en wil nu onder zijn doorlopende verbintenis uitkomen.

„Het is genoeg geweest”, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws. „Een paar weken geleden moesten we in de pers lezen dat we zouden worden opgeslorpt door Aqua Blue Sports. Niemand was op de hoogte. Vandaag komt een persbericht dat het team samensmelt met Roompot. Vijf minuten voor het versturen van het officiële communiqué ben ik op de hoogte gebracht.”

Dat Van Aert niets voelt voor het rijden voor de nieuwe fusieploeg, ligt niet aan Roompot. „Maar ik wil zélf mijn carrière plannen. Me niet laten leiden door anderen. Zo zit ik in mekaar”, vertelt de Belg, die zijn ploegleiding inmiddels op de hoogte heeft gebracht van zijn vertrekwens. Volgens Van Aert is een breuk onafwendbaar. „Ze hebben iets teveel met mij geleurd.”

De term ’moderne slavernij’ wordt zelfs gebruikt. „Ik wist niet dat werknemers in de 21ste eeuw nog zo gebruikt konden worden. Bijna iedereen in het team is vertrokken, maar ik kon geen kant op omdat ik onder contract lig. Toch houdt het een keer op. En dat moment is nu gekomen.”