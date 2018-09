Vitesse kent recept om Ajax te verslaan

Vorig seizoen liet Ajax zelfs zes punten liggen tegen Vitesse. „Je zou kunnen zeggen dat Ajax tegen ons de titel heeft verloren. Maar dat hebben we niet expres gedaan”, klinkt het bijna verontschuldigend uit de mond van Navarone Foor.

In de bossen van Papendal wordt al de hele week keihard getraind door Vitesse, dat de reputatie van Angstgegner weer waar wil maken. „Het zal niet elk jaar zo gaan, dat we twee keer van Ajax winnen. Maar we gaan er wel weer voor”, aldus Bryan Linssen, die vorig seizoen bij de 3-2 zege in eigen huis tweemaal scoorde.

Linssen kent het recept om succes te hebben. „We voetbalden goed, waren een team, vochten voor iedere meter en dan kun je het Ajax altijd lastig maken. Als je het zelf goed doet en Ajax is wat minder dan kun je met Vitesse van Ajax winnen. Dat hebben we laten zien.”

Foor gaf in eigen huis letterlijk het startschot voor de stunt door de bal van grote afstand in de bovenhoek te knallen. „Die raakte ik lekker. Een heel mooie herinnering. Die goal zit zeker in mijn topdrie van favoriete doelpunten”, aldus de middenvelder.

Bij Vitesse realiseren ze zich dat Ajax deze zomer door de komst van Dusan Tadic en Daley Blind nog sterker is geworden. „Het huidige Ajax is niet te vergelijken met de ploeg waar Vitesse vorig seizoen twee keer van heeft gewonnen”, vindt trainer Leonid Slutsky. „Dit Ajax heeft er zoveel kwaliteit bijgekregen. Ze hebben met afstand de sterkste selectie in de Eredivisie en zijn de grote favoriet voor de titel.”

Foor sluit zich aan bij de complimenteuze woorden van zijn trainer. „Ik heb Ajax zien spelen tegen Dinamo Kiev. Er zit veel beweging in hun ploeg. Dat is moeilijk te verdedigen. Het is belangrijk, dat we weer als collectief er vol tegenaan gaan. Tegen dit soort ploegen moet je meer dan honderd procent geven om een kans te maken.”

„Ajax staat er heel goed voor”, vindt ook Linssen. „Ik denk, dat zij de beste selectie hebben van alle ploegen in de Eredivisie. Ze hebben gewoon ontzettend veel kwaliteit op het veld staan. En wat op de bank zit, is ook nog top-Eredivisiewaardig. Daarnaast zijn ze ook nog eens in bloedvorm. Het is er dus niet gemakkelijker op geworden om Ajax te verslaan, maar dat neemt niet weg, dat we weer gewoon gaan voetballen voor de winst. Wij hebben ook een goede ploeg en gaan niet het veld op voor een puntje.”