Fortuna Sittard verwelkomt oude bekende

Pfennings volgt interim-directeur Johnny Creemers op en gaat samen met technisch directeur Mustafa Aztopal de directie vormen.

„Ik ben een kind van de club, ik kom hier al vanaf mijn elfde”, zegt de oud-verdediger, die van 1994 tot 2001 in de hoofdmacht van Fortuna speelde. „De levens van drie generaties Pfennings zijn vervlochten met Fortuna, want niet alleen ikzelf, maar ook mijn opa en vader hebben het geel-groen verdedigd.”

Pfennings werkte de afgelopen jaren in de financiële sector. „Daardoor beschikt Ivo over een groot zakelijk netwerk in Zuid-Limburg en heeft hij een ruime ervaring in het begeleiden van complexe projecten”, aldus voorzitter Isitan Gün. „Daarnaast is hij bekend met het werken in een topsportklimaat en de krachten die spelen rondom een betaaldvoetbalorganisatie. Hij heeft dus alles in zich om ons verder te helpen groeien.”