Frenkie de Jong definitief bij Oranje

Koeman is zeer tevreden over de ontwikkeling van de jonge Ajacied, die door de bondscoach voor het eerst is opgeroepen. De Jong maakt onderdeel uit van de selectie die op donderdag 6 september een oefenwedstrijd afwerkt tegen Peru in Amsterdam. Dat duel staat vooral in het teken van het afscheid van Wesley Sneijder.

Op 9 september wacht Oranje de eerste belangrijke test. Dan begint voor de ploeg van Koeman de Nations League en staat een treffen met wereldkampioen Frankrijk op het programma.

Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Eljero Elia (Başakşehir), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Guus Til (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) zijn afgevallen.