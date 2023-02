Sheraldo Becker over EL-duel met Ajax: ’Dit wordt de dag, morgen moet het gebeuren’

Urs Fischer, de Zwitserse trainer van Becker, probeerde de euforie rond zijn ploeg nog enigszins te temperen tijdens een afsluitende persconferentie voor het duel in de tussenronde van de Europa League. „We spelen tegen een ploeg die thuishoort in de Champions League”, vindt hij. „Ajax is de kampioen van Nederland. Het zou sensationeel zijn als we een goede uitgangspositie voor de return houden.”

Maar de 28-jarige Becker ziet kansen voor de huidige nummer 2 van de Bundesliga. „We zijn lastig te verslaan”, stelt hij. „Het heeft geen zin om van alles te roepen. Na twee duels zien we wel wie verder gaat. Veel familieleden en vrienden van me komen naar de ArenA. Ze zijn dit keer denk ik niet voor Ajax.”

Becker is niet de enige oud-speler van Ajax die niet slaagde in Amsterdam maar wel zijn weg heeft gevonden in het buitenland. Sven Botman presteert uitstekend bij Newcastle United en Stanislav Lobotka is met Napoli op weg naar de landstitel. Branco van den Boomen is bijna wekelijks uitblinker bij Toulouse en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Danilho Doekhi veroverde met Jong Ajax de titel van de eerste divisie. De verdediger scoorde dit seizoen al viermaal voor Union Berlin in de Bundesliga.

„Doekhi is een zeer solide verdediger”, zei trainer Fischer. „We hebben hem nodig tegen Ajax. Helaas moeten we de geschorste Janik Haberer en Christopher Trimmel missen. En András Schäfer is geblesseerd. Zij zullen ons vanaf de tribune steunen.”