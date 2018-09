Max Verstappen zevende op nat Monza

Max Verstappen in Monza Ⓒ Hollandse Hoogte

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië de zevende tijd gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur was in zijn Red Bull ruim 1,6 seconde langzamer dan de Mexicaan Sergio Pérez, die in de Force India met 1.34,00 de beste tijd neerzette op het circuit van Monza.