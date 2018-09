Debuut PSV'er Malen bij Jong Oranje

Jong Oranje moet beide duels winnen om uitzicht te houden op rechtstreekse kwalificatie voor het EK van 2019 in Italië en San Marino.

Malen debuteerde begin dit jaar in de hoofdmacht van PSV. De Noord-Hollander maakte vorige week als invaller het winnende doelpunt in het eerste duel met BATE Borisov in de play-offs voor de Champions League (2-3). PSV won deze week ook de return (3-0) en kwalificeerde zich daarmee voor het hoofdtoernooi.

Steven Bergwijn, Guus Til en Timothy Fosu-Mensah zijn afgevallen voor het 'grote' Oranje, maar mogen zich volgende week wel melden bij Jong Oranje. De selectie van Van de Looi bestaat uit 21 spelers.