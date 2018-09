Griekse huurling voor Fortuna Sittard

De Limburgse eredivisionist huurt de 22-jarige Griek van PAOK FC. Die club uit Thessaloniki verhuurde Lamprou het afgelopen seizoen aan Panionios, waarmee hij uitkwam in de Europa League.

,,Lazaros heeft vorig jaar een prima seizoen gedraaid bij Panionios. Daardoor kreeg hij aanbiedingen van meerdere Griekse clubs, maar hij heeft met zijn hart én zijn hoofd heel bewust voor ons gekozen'', zegt Mustafa Aztopal, technisch directeur van Fortuna.

Lamprou doorliep de jeugdopleiding van topclub Panathinaikos, waarvoor hij in 2015 debuteerde. Daarna kwam hij uit voor Iraklis en werd hij gecontracteerd door PAOK, dat hem meteen verhuurde. ,,Ik ben echt superblij met de kans die Fortuna me geeft. Daar wil ik ze oprecht voor bedanken. Nu kan ik op het hoogste niveau in Nederland laten zien wat ik kan'', aldus Lamprou.