Cocu met Fenerbahçe tegen Anderlecht

Fenerbahçe, waar Cocu sinds deze zomer trainer is, strandde in de derde voorronde van de Champions League tegen Benfica en moet het daarom een niveau lager zoeken. De andere tegenstanders in groep D zijn het Kroatische Dinamo Zagreb en Spartak Trnava uit Slowakije.

Pikante Red Bull-duels

Opmerkelijk was de koppeling van Red Bull Salzburg aan RB Leipzig, dat met het energiedrankje dezelfde eigenaar heeft. De UEFA gaf eerder aan geen bezwaar te hebben, hoewel het zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. De andere teams in die groep zijn het Schotse Celtic en het Noorse Rosenborg. Dudelange, de eerste Luxemburgse club die zich wist te plaatsen voor de groepsfase van een Europees voetbaltoernooi, krijgt het vermaarde AC Milan op bezoek. De andere tegenstanders van de club die voetbalhistorie schreef in het groothertogdom zijn het Spaanse Betis en het Griekse Olympiakos.

Strootman

Kevin Strootman keert met zijn nieuwe club Olympique Marseille terug in Rome waar Lazio, de concurrent van zijn vorige club AS Roma, de tegenstander is. De andere teams in die poule zijn de Duitse bekerwinnaar Eintracht Frankfurt en het Cypriotische Apollon.

Sevilla, waar Quincy Promes zijn loopbaan voortzet, kreeg onder meer Standard Luik als poulegenoot. Racing Genk, de derde Belgische deelnemer, lootte het Turkse Besiktas waarvoor Jeremain Lens en Ryan Babel uitkomen. De groepsfase begint op 20 september en eindigt op 13 december. Voor de beste twee teams per poule gaat het dan verder. De finale is op 29 mei in Bakoe. AZ, Vitesse en Feyenoord slaagden er niet in zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen.