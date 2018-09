Europese ereprijs voor Griezmann

De Franse aanvaller, die deze zomer wereldkampioen werd met zijn land, won met Atlético Madrid de Europa League door in de finale Olympique Marseille met 3-0 te verslaan. Griezmann maakte in die wedstrijd in Lyon twee doelpunten.

In de verkiezing had hij concurrentie van zijn Uruguayaanse teamgenoot Diego Godin en van landgenoot Dimitri Payet van Marseille. Een dag eerder werd de Kroaat Luka Modric (Real Madrid) gekozen tot Europees voetballer van het jaar.