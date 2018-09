Koeman belt Van Bommel over Bergwijn

Van Bommel vindt dat Bergwijn, die nu aansluit bij Jong Oranje een kans heeft verdiend bij het Nederlands elftal. ,,Maar Ronald bepaalt de selectie, zoals ik die van PSV bepaal. We moeten het respecteren”, aldus Van Bommel. ,,Ik vind Steven Oranje-waardig. We zijn uitermate tevreden over hem. Hij is echt stappen aan het maken. Als het aan mij ligt, zit hij bij het Nederlands elftal.”

De coach van PSV denkt dat Bergwijn zich relatief makkelijk over de teleurstleling heen kan zetten. ,,Stevie is iemand die je kan bellen, en die binnen een uur op de stoep staat om te kunnen voetballen. Ik heb hem gesproken en gezegd dat hij op deze voet verder moet gaan. Dan komt het moment vanzelf.”