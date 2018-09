Van Bommel: ’Heel mooie, zware en goede loting’

De coach van PSV verwacht dat ook van zijn spelers, die drie dagen na de winst op BATE Borisov (3-0) zaterdag voor de competitie thuis tegen Willem II spelen.

„Het klinkt heel cliché, maar we kúnnen deze wedstrijd niet onderschatten. Dat heeft alles te maken met onverstoorbaarheid”, zei de hoofdtrainer, wiens elftal als enige eredivisieclub na drie wedstrijden de maximale score van negen punten heeft. „Topteams en topspelers kunnen dat onverstoorbare altijd opbrengen. Daarom spelen zij ook jaren aan de top. Wij zitten in het proces daarnaartoe.”

In de Champions League wachten PSV duels met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. „ Camp Nou, San Siro en Wembley; als je daar hebt gespeeld, weet je dat je op hoog niveau gevoetbald hebt”, aldus Van Bommel. „Als we doorkomen, hebben we het fantastisch gedaan. Dat dit moeilijk wordt, is een understatement.”