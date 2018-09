Video - Ericsson ongedeerd na spectaculaire crash

De Zweedse coureur sloeg meerdere keren over de kop, maar stapte ongedeerd uit zijn bolide van Sauber. ,,Ik ben oké'', was het eerste wat hij liet weten.

De training werd zo’n 20 minuten stilgelegd omdat er verspreid over het circuit van Monza onderdelen van de bolide van de Zweedse Formule 1-coureur liggen.

Uit voorzorg werd Ericsson wel onmiddellijk onderzocht op de medische post op het circuit. ,,We zijn blij te kunnen zeggen dat Marcus ongedeerd is'', liet zijn team kort later weten. Ericsson zelf zei geen idee te hebben wat de oorzaak was voor het ongeval.

Vorige week op Spa-Franchorchamps was de andere coureur van Sauber, Charles Leclerc uit Monaco, ook al betrokken bij een zware crash. Ook hij liep geen ernstige verwondingen op.