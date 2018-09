Geen transfers meer bij Feyenoord

,,Ik ga ervan uit dat het zo blijft’’, zegt de coach, die ondanks het vertrek van Jean-Paul Boetius en Bilal Basacikoglu stelt genoeg mogelijkheden te hebben in zijn voorhoede met de Colombiaanse aankoop Luis Sinisterra, de teruggekeerde Mo El Hankouri en Jens Toornstra.

De club kreeg de laatste weken weliswaar miljoenen binnen voor Boetius en Sofyan Amrabat, maar investeerde eerder onder meer fors in het nieuwe trainingscomplex 1908 en de nieuw te verrijzen jeugdaccommodatie.

Spelers waarvan de club denkt dat deze een directe versterking voor Feyenoord zouden kunnen zijn, zijn financieel niet haalbaar. ,,Je praat daarover met Martin (van Geel, red.), maar voor mij was het wel duidelijk dat het qua transfers moeilijk zou worden, financieel’’, zegt de coach. ,,Daar conformeer ik me aan. Mijn taak is om succes te hebben met de groep die ik heb. De laatste jaren gaat dat goed en ik hoop dat het dit jaar ook lukt.’’

Jørgensen

Van Bronckhorst verwacht spits Nicolai Jørgensen snel terug. ,,Hij traint voluit mee, daar ben ik heel blij mee. Ook voor hemzelf voelt het goed, na lange tijd niet op het trainingsveld te hebben gestaan. We willen Nicolai zo snel mogelijk terugbrengen (eventueel met minuten in Jong Feyenoord of onderlinge duels, red.). De kans is heel groot dat hij binnenkort ook wedstrijden kan spelen.’’

Berghuis

Ook ging de coach in op het ontbreken van Steven Berghuis in de selectie van het Nederlands elftal. ,,Daar heb ik natuurlijk met bondscoach Ronald Koeman over gesproken en met Steven zelf. Betrokken zijn bij het Nederlands elftal en wedstrijden spelen op topniveau, dat is iets wat je wil als topspeler. Steven moet gewoon zijn niveau elke week halen en het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken. Ik verwacht ook dat Steven in de komende weken gewoon zijn niveau weer gaat halen en nog belangrijker kan zijn voor Feyenoord. Dan keert hij uiteindelijk weer terug bij het Nederlands elftal.’’