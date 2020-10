Video: ADO-keeper Luuk Koopmans scoort en eist heldenrol op

Danzell Gravenberch had Sparta in de tweede helft op voorsprong gezet en niets leek er nog op in de slotfase dat ADO de uitschakeling kon voorkomen. Tot het moment van Koopmans.

In de verlengingen werd niet gescoord, waardoor penalty’s moesten beslissen wie er naar de volgende ronde moest gaan. Bart Vriends knalde namens Sparta een strafschop op de lat, terwijl ADO alle penalty’s raak schoot.

Het is niet voor het eerst dat een doelman van Den Haag scoort. Martin Hansen maakte namens ADO in het duel tegen PSV in het openingsduel van het seizoen 2015/2016 een fabelachtige treffer met de hak, vlak voor tijd. Hierdoor werd het 2-2 destijds.