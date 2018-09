Henry blijft toch bij 'Rode Duivels'

De Franse oud-aanvaller leek clubcoach te worden, met Girondins Bordeaux als belangrijkste gegadigde. Die onderhandelingen ketsten echter af. Henry maakt bovendien promotie. Hij wordt nu de eerste assistent van bondscoach Roberto Martinez, in plaats van de vertrokken Graeme Jones.

De positie van Henry wordt ingenomen door de Schot Shaun Maloney. ,,Hij is een speler met wie ik heb gewerkt", vertelde Martinez bij de bekendmaking van de Belgische selectie voor de oefeninterland tegen Schotland (7 september in Glasgow) en de wedstrijd uit de Nations League tegen IJsland (op 11 september in Reykjavik).

Henry maakt sinds 2016 deel uit van de technische staf en had zo een aandeel in de derde plaats van de Belgen op het WK in Rusland. ,,We zijn in de wolken dat Thierry heeft besloten bij het team te blijven. Hij zal vanaf nu fulltime voor de Belgische voetbalbond werken'', aldus Martinez.