Ihattaren keert terug in selectie PSV voor duel met Granada

Mohamed Ihattaren maakt deel uit van de selectie van PSV voor de uitwedstrijd van donderdag tegen Granada in de Europa League. De middenvelder ontbrak vorige week in de confrontaties met PAOK Saloniki (3-2) en Sparta Rotterdam (1-0) omdat hij vermoeid was. Naast Ihattaren keert ook aanvaller Joël Piroe terug in de groep.