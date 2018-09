Verstappen klokt vijfde tijd op Monza achter topteams

De Nederlandse coureur van Red Bull was de 'best of the rest', op gepaste afstand van de snelle auto's van Ferrari en Mercedes. Sebastian Vettel was in de rode bolide van Ferrari de snelste op het circuit van Monza: 1.21,104.

De Duitser schoot in de Parabolica, de lange bocht van 180 graden richting het rechte stuk, even van het circuit. Vettel wist zijn Ferrari op het nippertje uit de vangrails te halen en kon zonder schade verder gaan met de training.

Dat gold niet voor Marcus Ericsson, die aan het einde van het rechte stuk ineens de controle over zijn Sauber verloor. De Zweed spinde en sloeg met zijn bolide een paar keer over de kop. De Sauber raakte zwaar beschadigd, Ericsson kon ongedeerd uitstappen.

Overvloedige regenval in de ochtenduren had ervoor gezorgd dat de eerste training op een natte baan werd afgewerkt. De Mexicaan Sergio Pérez zette in de Force India de beste tijd toen het asfalt aan het einde van de sessie weer wat was opgedroogd. Verstappen gaf toen als nummer zeven ruim 1,6 seconde toe op Pérez.

De tweede training op een droge baan gaf het verwachte beeld op het Italiaanse hogesnelheidscircuit. Ferrari en Mercedes, de twee teams met de sterkste motoren, stonden weer vooraan. Kimi Räikkönen eindigde op 0,270 van zijn teamgenoot Vettel als tweede, WK-leider Lewis Hamilton werd in de Mercedes derde op 0,287. Valtteri Bottas eindigde als vierde. Verstappen, die 1.22,154 als beste rondetijd klokte, was net iets sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.