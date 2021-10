Václav Cerny na negen maanden op trainingsveld FC Twente

„Zoals jullie zien sta ik weer op het veld”, zegt de 23-jarige Tsjech na de training in een filmpje op Instagram. „Een fantastisch moment, ik heb hier lang naar uitgekeken. Het ging super goed. Ik ben heel blij dat ik weer met de jongens ben. Het zal nog wel een tijdje duren voor ik wedstrijdfit ben, maar dit is al oprecht genieten.”

Cerny was bezig aan een sterk seizoen en debuteerde ook in de nationale ploeg, tot hij tegen Ajax een kruisband scheurde. De Tsjech tekende in zestien competitiewedstrijden voor zes doelpunten en zeven assists. Hij miste vanwege zijn blessure het EK van afgelopen zomer. Hoewel Cerny maanden moest revalideren, besloot Twente hem in de zomer toch een contract voor twee jaar te geven.