Weer zege Dideriksen in Boels Ladies Tour

De oud-wereldkampioene van Boels-Dolmans was in Weert na 124 kilometer de snelste in de massasprint. Lucinda Brand eindigde als tweede, gevolgd door haar landgenote Lorena Wiebes op de derde plek. Dideriksen zegevierde donderdag ook al in de derde etappe.

Annemiek van Vleuten, die vrijdag op 2 seconden van Dideriksen als zestiende eindigde, bleef leidster in het algemeen klassement. Haar voorsprong op Brand, de nummer twee in de rangschikking, bedraagt 22 seconden.

Op 4 kilometer van de finish reed Amy Pieters nog alleen vooraan met een voorsprong van 15 seconden. Die marge kon ze in de finale echter niet vasthouden. In de eindsprint van het peloton bleek Dideriksen weer over de sterkste benen te beschikken.