Ten Hag: 'Fantastisch dat Frenkie er bij zit’

Het Nederlands elftal speelt donderdag in Amsterdam een oefeninterland tegen Peru en begint drie dagen later in Parijs de nieuwe Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk. Bondscoach Ronald Koeman riep vrijdag de 21-jarige De Jong op in zijn definitieve selectie.

De Jong brak vorig seizoen als inschuivende verdediger door bij Ajax. Dit seizoen speelt de voetballer uit Arkel, die werd opgeleid door Willem II, vooral op het middenveld. Met De Jong als een van de uitblinkers plaatste zich Ajax deze week voor het hoofdtoernooi van de Champions League.