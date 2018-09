Bahebeck op weg naar FC Utrecht

Vorig seizoen huurden de Domstedelingen de Franse aanvaller al van Paris-Saint Germain, maar door een forse achillespeesblessure kwam Bahebeck toen nauwelijks aan spelen toe.

Het zag er lange tijd naar uit dat FC Utrecht niet kon verder gaan met Bahebeck, maar enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt bleek er toch een opening. De Franse aanvaller is inmiddels op weg naar Nederland. Later op de avond zal Bahebeck medisch worden gekeurd en zal FC Utrecht de last minute koopdeal definitief afronden.