Puntendeling VVV en Utrecht na dubieus penaltymoment

Aan de gelijkmaker van FC Utrecht in de 81e minuut ging een dubieus moment vooraf; de inzet van Simon Gustafson werd aanvankelijk gekeerd door VVV-keeper Thorsten Kirschbaum, maar omdat de VAR oordeelde dat er door VVV te vroeg was ingelopen mocht Gustafson nogmaals aanleggen. De Zweed koos voor dezelfde hoek, net als Kirschbaum, maar ditmaal was de inzet te hard om te stoppen.

Gustafson heeft in totaal twaalf keer gescoord voor FC Utrecht, waarvan tien keer vanaf elf meter. Dit seizoen maakte hij er vijf uit vijf. FC Utrecht is samen met AZ de club met de meeste doelpunten (zestien) uit een standaardsituatie.

VVV kreeg kort na rust een penalty toegekend omdat FC Utrecht-verdediger Sean Klaiber een voorzet van Haji Wright met zijn armen beroerde. Oussama Darfalou schoot vervolgens via de binnenkant van de paal raak.

Door het gelijkspel heeft FC Utrecht nu vier uitwedstrijden op rij niet verloren, VVV leed voor de derde keer op rij geen nederlaag. FC Utrecht staat 7e, VVV blijft de nummer 16.

