Bazoer definitief naar Portugal

Zijn club Vfl Wolfsburg verhuurt de middenvelder voor een jaar aan de Portugese Champions-Leaguedeelnemer. FC Porto heeft een optie om Bazoer na dit seizoen te kopen voor een bedrag tussen de 9 en 10 miljoen euro.

In de Portugese competitie en de Champions League hoopt Bazoer zijn carrière nieuw leven in te blazen. De overstap van Ajax naar VfL Wolfsburg werd mede door een knieblessure niet wat hij daarvan verwachtte.

„Alles is heel snel gegaan”, zegt Bazoer. „Porto is een heel grote club, met een prachtige historie en uitstekende spelers. Dit shirt past goed bij mij”, wees hij op nummer 24 waarmee hij in Portugal gaat spelen.