'Ajax en Onana om tafel voor contractverlenging'

Na het gelijkspel van Oranje tegen Noorwegen kan bondscoach Louis van Gaal zijn pijlen richten op de volgende tegenstander Montenegro. In de persconferentie liet Van Gaal nog niet zijn volledige basisopstelling doorschemeren. Volgens Driessen wil Van Gaal spelers in hun kracht laten spelen en daarom zal er hoogstwaarschijnlijk een plaats zijn in de basis voor Tyrell Malacia.

Ajax heeft een relatief rustige transferperiode doorgemaakt. Toch is er nog veel te doen over het aflopende contract van keeper André Onana. Volgens Verweij gaan Ajax en Onana binnenkort om de tafel zitten over zijn contract.

Tot slot worden alle binnen- en buitenlandse transfers doorgenomen en meldt Verweij dat PSV snode plannen had om Wolfsburg af te troeven in de strijd om de handtekening van verdediger Micky van de Ven.

