Tevredenheid bij Verstappen: ’Een prima vrijdag’

De Nederlandse Formule 1-coureur zette de vijfde tijd neer. Verstappen was de 'best of the rest', op gepaste afstand van de snelle auto's van Ferrari en Mercedes. Sebastian Vettel was in de rode Italiaanse bolide de snelste op het circuit van Monza: 1.21,104.

"Gelukkig hadden we een droge tweede training, zodat we een paar dingen hebben kunnen proberen. Voor de kwalificatie zijn we nog te langzaam maar in de long runs ziet het er wat positiever uit. Dat was wel oké. Daar zijn we best wel competitief,'' aldus Verstappen op zijn eigen website.